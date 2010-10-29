-AUTO SHOW'DA ''ALFA ROMEO 33 STRADALE'' İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - 2010 yılında 100. yaşını kutlayan Alfa Romeo'nun yarışçı geçmişini yansıtan ve dünyada sadece 18 adet bulunan pahalı bir otomobil klasiği olan ''Alfa Romeo 33 Stradale'', İstanbul Auto Show kapsamında Alfa Romeo standında sergileniyor. İlk olarak 1967 yılında üretilen ve kısa sürede motor sporları dünyasının efsane yarış otomobillerinden türetilen yol otomobilleri arasında yer alan Alfa Romeo 33 Stradale, 270 HP'lik V8 motoru, sadece 700 kilogramlık boş ağırlığı ve arkadan itişli yapısı ile dikkati çeken bir otomobil koleksiyon unsuru olarak fuar boyunca Türk otomobil severlerin ilgisine sunulacak. Dünyada sadece 18 adet üretilen ve en çarpıcı otomobil klasikleri arasında yer alan Alfa Romeo 33 Stradale, fuar kapsamında sergilenen güncel nitelikte birçok pahalı otomobil arasında sıyrılıyor. Otomobil koleksiyoncularının gözdesi olan Alfa Romeo Stradale, global olarak 500 bin avroya yakın ortalama fiyata sahip. 1950 ve 1951 yıllarında ilk iki Formula 1 Dünya Şampiyonasını kazanan Alfa Romeo'nun yarışçı kimlikli yeni yol otomobili serilerine odaklanmak üzere start verdiği çalışmaların bir uzantısını temsil eden Alfa Romeo 33 Stradale, 2.0 litre hacimli, V8 yapılı 270 HP'lik motoruyla dikkati çekiyor. 300 km/s'lik son hıza erişebilen Alfa Romeo klasiği, sadece 700 kilogramlık ağırlığı ve arkadan itişli yapısıyla da tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor. Ünlü tasarımcı Franco Scaglione imzasını taşıyan tasarıma sahip göz kamaştıran gövdesiyle de İstanbul'daki fuarın ilk gününden itibaren ziyaretçilerin ilgi odağı olan Alfa Romeo 33 Stradale, ünlü İtalyan markanın ilerleyen yıllarda yollara çıkacak yeni modellerine ilham veren bir ikon olmasıyla da marka tarihinin önemli kilometre taşlarından birini temsil ediyor.