Austin Bay: Arapların kurtuluşu Atatürk’te

T24 - ABD’li emekli Albay Austin Bay, son kitabında, Arap Baharı’nı, Atatürk’ün 20. yüzyıl boyunca Türkiye’de başlattığı sürece benzeterek, Arapların Atatürk’ün uyguladığı gibi sistematik bir modernleştirme sürecine acilen ihtiyacı olduğunu belirtti.









Birinci Irak Savaşı’nda yer aldıktan sonra en son 2004’te Irak’ta görev yapan Bronz Yıldız madalyalı Amerikalı emekli Albay Austin Bay, son kitabında Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri kişiliğini ele aldı.



“Atatürk: Lessons in Leadership From the Greatest General of the Ottoman Empire” (Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük generalinden liderlik dersleri) adlı kitap, Palgrave Yayınevi’nin “Dünya Generalleri” serisinden geçen ay ABD’de piyasaya çıktı.



Birkaç haftadır Amerikan medyasında hem kitabını, hem de Atatürk’ü tanıtan Bay, Philadelphia Inquirer’a yazdığı yazıda, “Arap Baharı, Atatürk’ün 20. yüzyıl boyunca Türkiye’de başlattığı süreci 21. yüzyılda tekrarlama girişimidir. Arapların bugünkü tüm talepleri, Atatürk’ün ideallerini ve politikalarını yansıtıyor” dedi.

'Atatürk dogmatik bir ideoloji kurmadı'



San Francisco Chronicle’da geçen hafta yayınlanan makalesinde ise “Arap Baharı’nın Atatürk’e ihtiyacı olduğunu” öne süren Bay, şöyle yazdı: “Atatürk dogmatik bir ideoloji değil, (değişen zamana ayak uyduran) bir yönelim kurdu. Türkiye’nin kendi kendisini sürekli modernleştirebilmesini sağlayacak siyasi, toplumsal ve kültürel bir süreç yarattı.



Soğuk Savaş’a ve rahatsızlık verici komşularına rağmen bu ülke bugünkü başarısını ona borçludur. Arapların Atatürk’ünkü gibi sistematik bir modernleştirme yaklaşımına acilen ihtiyacı vardır. ‘Atatürk 2.0’ yaklaşımı, Mısır, Tunus ve şimdi Libya’da devrimcilere, siyasi evrim süreci için doğru sinyali verebilir.”

Kötümserler ideali küçümsedi



Bay’in kullandığı “Atatürk 2.0” ifadesi, “Web 2.0” kavramına gönderme yapıyor. Yeni nesil interneti tanımlayan bu kavramla, sosyal medya başta olmak üzere kullanıcıları işin içine katan etkileşimli uygulamalar kastediliyor. Bay de Ortadoğu’da demokrasi için, kendisini farklı dönemlere uyarlayabilen “Atatürk yöneliminden” başka yolun olmadığı görüşünde.



Nitekim Bay, kitabının son bölümde şöyle yazıyor: “Atatürk akıl ve mantığın, insanlığın ortak değerleri için bir temel teşkil ettiğine inanırdı. Bu ortak değerlerin özgürleştirici çekiciliği, bugün Irak’ta demokrasiyi teşvik edebilir. Tunus ve Mısır’da ise bu değerler büyük halk devrimlerine enerji vermiştir. Bu dramatik olaylar, kötümserlerin, Atatürk’ün savunduğu idealin sürekli kudretini azımsadığını gösteriyor.”

Önsöz: 20. yüzyılın dehası



Amerikalı emekli Albay, akademisyen ve medya yorumcusu Austin Bay’in Atatürk hakkındaki son eserine önsözü, Kosova operasyonunu yöneten ve 2000 yılına kadar NATO’nun Avrupa kuvvetlerine komuta eden Amerikalı emekli orgeneral Wesley Clark yazdı.



Clark, “20. yüzyılda muhtemelen hiçbir lider, ülkesi için Atatürk’ün yaptıkları kadar çok şey yapmamıştır. 20. yüzyılda muhtemelen hiçbir general, Atatürk’ten daha iyi bir savaş alanı önsezisine, yeteneğine ve disiplinine sahip değildir. Ve kesinlikle hiçbiri, devrimci siyaseti askeri vizyonla bu kadar ustaca birleştirememiştir” ifadesini kullandı.