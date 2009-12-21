Auschwitz'in çalınan imzası bulundu

T24 -

Emniyet yetkilileri, ülkenin güneyindeki kampın girişinden çalınan Almanca yazının bulunduğunu, hırsızlıkla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.5 metre boyundaki metal panonun üç parçaya bölünmüş olarak bir evde bulunduğu belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.Auschwitz kampında bir milyondan fazla Yahudi ve Çingene fırınlarda yakılarak öldürülmüş, sağ kalanlar 1945'te Sovyet ordusu tarafından kurtarılmıştı.