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Dünya

Auschwitz'in çalınan imzası bulundu

Polonya'daki eski Nazi toplama kampı Auschwitz'den önceki gün çalınan "Arbeit macht frei" (Çalışmak özgürleştirir) yazısı bulundu.

21 Aralık 2009 02:00

T24 - Polonya'daki eski Nazi toplama kampı Auschwitz'den önceki gün çalınan "Arbeit macht frei" (Çalışmak özgürleştirir) yazısı bulundu.

Emniyet yetkilileri, ülkenin güneyindeki kampın girişinden çalınan Almanca yazının bulunduğunu, hırsızlıkla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

5 metre boyundaki metal panonun üç parçaya bölünmüş olarak bir evde bulunduğu belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

Auschwitz kampında bir milyondan fazla Yahudi ve Çingene fırınlarda yakılarak öldürülmüş, sağ kalanlar 1945'te Sovyet ordusu tarafından kurtarılmıştı.

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