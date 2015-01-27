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Dünya
Deutsche Welle

Auschwitz toplama kampının 70. kurtuluş yıldönümü

Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 70'inci yıldönümü törenlerle anılıyor. Ukrayna krizi, anma törenlerine de yansıdı.

27 Ocak 2015 10:50


Auschwitz'te 1940 – 1945 yılları arasında 1,1 milyon kişi katledildi. Kurbanların büyük kısmı Yahudi'ydi. Kampta esir tutulanlar, 27 Ocak 1945 tarihinde Sovyet askerleri tarafından kurtarıldı.

Soykırımdan sağ kurtulmayı başaran 300 dolayında kişi törene davet edildi. Aralarında Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun da bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanının törene katılması bekleniyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Gauck, Federal Meclis'te Auschwitz toplama kampının 70. kurtuluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende de bir konuşma yapacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Auschwitz'deki törene katılması beklenmiyor. Ukrayna krizi, Batı ile Moskova arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

Öte yandan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Auschwitz'in yıldönümü nedeniyle başkent Budapeşte'deki bir Yahudi mezarlığında düzenlenen törende soykırımda ülkesinin rolüne değindi. Orban, törende yaptığı konuşmada, "Yardım etmemiz gereken bir anda sevgiden uzak ve kararsızdık. Birçok Macar erdemli davranmak yerine utanç verici eylemlere girişmeyi tercih etti" ifadelerini kullandı. Soykırımda 600 bin Macar Yahudisi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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