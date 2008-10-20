Aurelio'ya övgü



Real Betis'in Mallorca'yı 3-0 yendiği maçta 2 asist yapan milli futbolcu Mehmet Aurelio, performansıyla İspanyol basınından tam not aldı.





La Liga'nın 7. haftasında sahasında Mallorca'yı 3-0 yenen Real Betis'te milli futbolcu Mehmet Aurelio, oyunuyla İspanyolları büyüledi.



7 ay aradan sonra ilk kez galip gelen Real Betis'in attığı 3 golden 2'sinin asistini yapan Aurelio tüm İspanyol gazetelerinden en yüksek puanı aldı.



AS gazetesi "Betis, imparator Aurelio'nun ritmini izliyor" derken, "Saygıdeğer bir takım olan Mallorca'ya karşı Aurelio büyük bir maç çıkardı. Brezilya asıllı Türk futbolcu, şaşılacak şekilde top çalıp akıllıca oyuna soktu" yorumunda bulundu. Maçın en iyisi seçilen Aurelio'nun "inanılmaz bir maç oynadığı" ve "tüm özelliklere sahip bir futbolcu olduğu" belirtildi.



Diario de Sevilla gazetesi, "Mehmet, büyük bir süs şeridi gibi sahayı ışıldattı", ABC gazetesi de "Mehmet iyi bir maç daha çıkardı" ifadelerini kullandı.

