Aurelio'nun Türkiye aşkı!..

Aurelio, Futbol Federasyonu'nun TamSaha Dergisi'nde yayınlanan röportajında, Türkiye'den ayrıldıktan sonra milli takıma gelmeyeceği şeklindeki spekülasyonların neden çıktığını anlayamadığını belirterek, "Samimi söyleyeyim, neden böyle yazılar çıkıyor onu da hala anlayabilmiş değilim. Sonuçta ben profesyonel bir futbolcuyum. Şimdi yeni kulübüm için ter döksem de her zaman Türk Milli Takımı'na yardımcı olmayı sürdüreceğim. Bugüne kadar elimden gelenin en iyisini yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Hangi ülkede futbol oynarsam oynayayım milli takıma hizmet edeceğim. Çünkü milli takımı ve Türkiye'yi çok seviyorum" diye konuştu.İspanya'da, Marco Aurelio yerine Mehmet ismini kullandığının hatırlatılması üzerine Brezilya asıllı oyuncu, bu sorunun kendisine İspanyol gazeteciler tarafından da birçok kez sorulduğunu vurgulayarak, "(Neden Marco değil de Mehmet?) dediler. Mehmet ismini seviyorum. Bu şekilde anılmak ve onu kullanmak hoşuma gidiyor" ifadesini kullandı.Mehmet Aurelio, geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile İspanya arasında gerçekleşmeyen final mücadelesinin, 2010 Dünya Kupası eleme grubunda olacağını söyledi.İspanya ile yapılacak maçların 2010 Dünya Kupası finallerine katılabilmek için final maçları olacağını kaydeden Aurelio, şöyle devam etti:"Açık söylemek gerekirse, geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda gerçekleşmeyen final mücadelesi şimdi olacak gibi gözüküyor. 2010 Dünya Kupası'na katılabilmek için final maçları da diyebiliriz. İspanya, oynadığı futbolla ve kadrosuyla Euro 2008'i kazanmayı hak etmişti. Ancak biz de kazandığımız maçlarla ve geldiğimiz nokta açısından turnuvanın en sansasyonel takımıydık. 2009'da oynanacak iki maç da gerçekten büyük bir çekişmeye sahne olacak."Aurelio, "İspanyollar Türk futboluna nasıl bakıyor ve bizim yapacağımız maçlarla ilgili neler düşünüyor?" şeklindeki bir soruyu da şu şekilde yanıtladı:"İspanyolların Türklere karşı bir sempatisinin olduğunu söylemeliyim. Milli takımımızı da seviyorlar. Benim duyduğum kadarıyla takımımızdan övgüyle söz ediyorlar. 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülük, son Avrupa Şampiyonası'nda oynanan futbol hafızalarda. Oyuncuların isimleri ezbere biliniyor. Eleme grubundaki maçların çok zor geçeceği ve İspanya'nın işinin kolay olmadığı yazılıp çiziliyor."Grupta şu anda 12 puanlı İspanya'nın dört puan gerisinde ikinci sırada olduklarını kaydeden Aurelio, "İyi bir takımımız var, iyi futbol oynuyoruz. İnşallah finallere gideceğiz" dedi.Aurelio, küçük yaştan beri İspanya Ligi'nde futbol oynamayı hayal ettiğini anlatarak, "Ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyordum. Şimdi bu hayalime kavuştum ve mutluyum. Açıkçası, gelecek hakkında şu anda hiç düşünmüyorum. Çünkü halimden memnunum. Betis ile üç yıllık sözleşmem var ve sadece Betis'te iyi futbol oynamaya odaklandım" diyerek sözlerini tamamladı.