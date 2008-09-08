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Spor

Aurelio'nun oynama şansı az

Ermenistan maçında karın bölgesinde sakatlığı nükseden tecrübeli oyuncunun dün MR’ı çekildi ve Belçika’ya karşı forma giymesinin zora girdiği ifade edildi

08 Eylül 2008 03:00

Ermenistan maçında karın bölgesinde sakatlığı nükseden tecrübeli oyuncunun dün MR’ı çekildi ve Belçika’ya karşı forma giymesinin zora girdiği ifade edildi

Ermenistan’ı deplasmanda 2-0 yenerek 2010 Dünya Kupası grup elemelerine üç puanla başlayan A Milli Takımımız, 10 Eylül Çarşamba günü İstanbul’da oynayacağı Belçika maçının hazırlıklarına başladı.

Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Fatih Terim yönetiminde, Ali Sami Yen Stadı’nda basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, Ermenistan maçında oynayan oyuncular düz koşu ile yetinirken, diğer oyuncular dar alanda çift kale maç yaptı.

Ermenistan maçında karın bölgesindeki sakatlığı nükseden Mehmet Aurelio ve darbeye bağlı bazı sıkıntıları olan Hakan Balta ve Mevlüt Erdinç ise çalışmaya katılmadı. Bu oyuncuların sağlık durumları doktorlar tarafından tetkik edildikten sonra haklarında son karar maç günü verilecek. Ancak Aurelio’nun çarşamba günü forma giymesinin zor olduğu, diğer iki oyuncunun ise büyük olasılıkla oynayabileceği öğrenildi.

Bu arada Milli Takım kampında dün Emre Belözoğlu, Mehmet Topuz ve Gökhan Zan için doğum günü partisi düzenlendi.

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