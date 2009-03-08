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Spor

Aurelio'nun golü yetmedi

İspanya La Liga'da 26. hafta maçında Aurelio'nun takımı Real Betis deplasmanda Mallorca ile 3-3 berabere kaldı.

08 Mart 2009 02:00


İspanya La Liga'da 26. hafta maçında milli futbolcumuz Mehmet Aurelio'nun takımı Real Betis deplasmanda Mallorca ile 3-3 berabere kaldı.

Gol düellosu şeklinde maçta Real Betis 3-0 öne geçmesine rağmen, bu üstünlüğünü koruyamadı ve 11 dakikada yediği 3 golle müsabakadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Milli futbolcumuz Aurelio, takımının 2. golünü kaydetme başarısı gösterdi.

Real Betis'in gollerini 26. dakikada Hoffman, 29. dakikada Mehmet Aurelio ve 68. dakikada Arzu atarken, Mallorca'nın golleri ise 71. ve 82. dakikalarda Castro ve 74. dakikada Webo'dan geldi.

Bu beraberlikle iki takımın da puanı 28'e yükseltti.

İspanya La Liga'da günün sonuçları şöyle:
Deportivo La Coruna 5-3 Racing Santander
Numancia 2-1 Valencia
Osasuna 1-2 Sporting Gijon
Recreativo Huelva 2-3 Valladolid

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