Aurelio'lu Betis geriliyor



La Liga'nın 20. haftasında lider Barcelona, Numancia'yı 4-1 yenerek şampiyonluk yarışında yoluna devam ederken, Mehmet Aurelio'nun takımı Real Betis deplasmanda Recreativo'ya 1-0 yenilerek 15. sıraya düştü.



İspanya 1. Futbol Ligi La Liga'da sezonun ikinci yarısı bu hafta sonu oynanan maçlarla başladı.



Lider Barcelona, Messi'nin 2, Eto'o ve Henry'nin de 1'er golüyle Numancia'yı farklı mağlup etti. Ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Eto'o gol sayısını 19'a çıkardı.



La Liga'nın alt sıralarını ilgilendiren Recreativo-Real Betis maçını ise ev sahibi takım, Camunas'ın attığı kafa golüyle kazandı. Recreativo'da Ersen Martin kadroda yer almazken, Real Betis'te ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan Mehmet Aurelio etkili bir futbol sergileyemedi.



La Liga'da forma giyen diğer bir Türk futbolcu İbrahim Kaş da, takımı Getafe'nin Sporting de Gijon'a karşı 5-1 kazandığı maçta ikinci yarı Mario'nun yerine oyuna girerek, 28 dakika sahada kaldı.



Bu arada Nihat Kahveci'nin sakat olmasından dolayı oynamadığı maçta Villarreal, sahasında Osasuna ile 1-1 berabere kalarak, önemli bir 3 puanı yitirmiş oldu.



La Liga'da 20. hafta sonuçları şöyle:

Villarreal-Osasuna: 1-1

Barcelona-Numancia: 4-1

Malaga-Atletico Madrid: 1-1

Almeria-Athletic Bilbao: 2-1

Recreativo-Real Betis: 1-0

Getafe-Sporting: 5-1

Mallorca-Valencia: 3-1

