Aurelio'dan Beşiktaş'a mesaj!



Dizindeki ağrılara dayanamayıp ameliyat kararı alan milli futbolcumuz Mehmet Aurelio, dün öğle saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptı.



Aurelio, havaalanında Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği ile ilgili sorulara, "Fenerbahçe'ye dönmeyi düşünmüyorum. Galatasaray'da da ekonomik sıkıntılar var. Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynamayı düşünebilirim. Ancak şu anda bana ulaşan bir teklif yok" dedi.



Bugün ameliyat olması beklenen Aurelio, en erken Eylül ayında sahalara dönecek. Real Betis ile 3 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncuya sezon başında Galatasaray talip olmuş, ancak İspanyol ekibi 9 milyon Euro bonservis bedeli istemişti. Fransız futbolcu Edouard Cisse'yi göndermek isteyen Beşiktaş'ın, aynı bölgede oynayan Türk statüsündeki Aurelio için zemin yokladığı öğrenildi. Denizli de bu transferi çok istiyor.

