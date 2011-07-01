-AURELİO VE EGEMEN, TAKIMDAN AYRI KOŞU YAPTI İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürürken takıma katılan Aurelio ve Egemen, takımdan ayrı koşu yaptı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı futbolcular, pas çalışmalarının ardından taktik antrenman yaptı. Beşiktaş'ın antrenmanı çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana izinli olan oyuncular katılmadı. Milli takımdan dolayı izinli olan Egemen'in yanı sıra bugün İstanbul'a dönen Aurelio da antrenmana katıldı. İki futbolcu da takımdan ayrı koşu yaptı. Fink ve Ferrari ise takımdan ayrı antrenmanlarını sürdürdü. Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Rüştü Reçber, sağ dizinde ağrısı olduğu için antrenmana katılmadı. Tedavisi yapılan Rüştü, salonda çalıştı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.