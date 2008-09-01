Aurelio sakatlandı



Aurelio İspanya Ligi’ndeki ilk maçında sahada 23 dakika kalabildi. Belçika ile Ermenistan maçları için teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği aday kadroda da yer alan Mehmet Aurelio, Betis-Huelva maçında sakatlandı.



19. dakikada bir pozisyonda topu uzaklaştırmak isterken kalçasından sakatlanan Aurelio üç dakika sonra oyuna döndüyse de, karşılaşmaya devam edemedi. Aurelio’nun sakatlığının ciddiyeti ilerleyen günlerde belli olacak.



Bu arada maçı 35. dakikada Adrian Colunga'nın attığı golle kazanan Recreativo Huelva, lige üç puanla başladı. Huelva da sakatlığı süren Ersen Martin forma giymedi.

