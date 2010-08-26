-AURELİO SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Aurelio, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlıların, İspanyol kulübü Real Betis'ten renklerine kattığı Brezilya asıllı milli futbolcu, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrollerine tabi tutuldu. Aurelio, Beşiktaş'a transfer olmaktan ve Türkiye'ye dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe'de de oynayan, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Mehmet adını alarak ay-yıldızlı formayı giyen 32 yaşındaki Aurelio, dün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.