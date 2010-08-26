T24 LogoT24 Logo
Spor

AURELİO SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2010 19:17

-AURELİO SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Aurelio, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlıların, İspanyol kulübü Real Betis'ten renklerine kattığı Brezilya asıllı milli futbolcu, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrollerine tabi tutuldu. Aurelio, Beşiktaş'a transfer olmaktan ve Türkiye'ye dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe'de de oynayan, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Mehmet adını alarak ay-yıldızlı formayı giyen 32 yaşındaki Aurelio, dün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24