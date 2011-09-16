-Aurelıo: ''Gol babama hediye'' İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Aurelio, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını 5-1 yendikleri karşılaşmada gol attığı için çok mutlu olduğunu belirterek, golünü geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden babasına armağan ettiğini söyledi. Aurelio, takım arkadaşları Manuel Fernandes ve İsmail Köybaşı ile bilikte Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesine açıklamada bulundu. Deneyimli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi maçlarına galibiyetle başladıkları için sevinçli olduğunu belirterek, ''Maçta gol atmam beni çok mutlu etti. Bu golü babama armağan ediyorum. Formamın altına giydiğim tişörte 'Her şey için çok teşekkür ederim baba' yazmıştım. Golden sonra kart görmemek için formamı çıkartmadım, ancak maç sonunda çıkartabildim'' ifadesine yer verdi. Mehmet Aurelio, karşılaşmada gösterdikleri mücadeleden dolayı arkadaşlarını kutlarken, desteklerinden ötürü de siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti. Genç futbolcu İsmail Köybaşı ise UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başlamanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, ''Bunu başardık. Hedefimiz bundan sonraki maçlarda da performansımızı daha yukarılara çıkarmak. Takım olarak birlikte hareket ettiğimiz zaman çok güzel işler yapıyoruz. Önemli olan bu birlikteliği arttırarak devam ettirmek'' ifadelerini kullandı.