Aurelio en az 1 ay yok!

T24 - 2010Türkiye'nin bu akşam Almanya ile oynadığı 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme A Grubu maçının ilk yarısında Mehmet Aurelio sakatlanarak oyundan çıktı.



Aurelio'nun ilk yapılan kontrolleri sonrası sol arka adalesinde yırtık olabileceği şüphesi belirlendi. Tecrübeli oyuncunun Milli Takım kadrosundan çıkatılacağı ve yarın İstanbul'a döneceği öğrenildi. Aurelio'nun İstanbul'da yapılacak kontrolleri ve MR sonrası sakatlığı ile tedavisinin ne kadar süreceği kesin olarak belirlenecek.



Milli futbolcunun sol arka adalesinde 1. dereceden yırtık olması halinde en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.







