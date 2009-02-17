Aurelio dönüyor mu?







Üstünel ve Sezgin'in 'Seni çok istiyoruz' sözüne karşılık Aurelio da 'Kızım Türkiye'yi çok özlüyor. Onların gönlünde Fenerbahçe var ama neden olmasın' karşılığını verdi



Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın da istediği Aurelio için menajeri Tutumlu, Adnan Polat, 'F.Bahçe'ye gitmeden önce de istemişti. Teklif doğru. Sezon sonunda oturup karar vereceğiz. Aurelio'nun gönlü Türkiye'de' dedi



Gözü ile görenler, kulağı ile duyanlar anlattı... İzmir'de Fildişi Sahilleri'yle oynanan milli maçtan sonra Galatasaraylı iki yönetici Haldun Üstünel ile Adnan Sezgin, Aurelio'ya transfer teklif ederek, 'Seni çok istiyoruz. Seneye bize gel...' demişler.



Fildişi maçından sonra Milli Takım futbolcularını İzmir'den İstanbul'a getiren THY uçağında Aurelio ile karşılaşan Üstünel ile Sezgin,Türk statüsünde olan futbolcuya önce hal hatır sorup, 'İspanya'da mutlu musun?' diye nabız yoklamışlar. Aurelio, 'Rahatım iyi ama gönlümüz Türkiye'de kaldı.. Özellikle kızım Türkiye'yi çok arıyor...' cevabını verince, Galatasaraylı iki yönetici, 'Senin Galatasaray formasını giymeni çok istiyoruz. Kapımız sonuna kadar açık. İstediğin zaman oturup her türlü görüşmeyi yaparız. Evet dersen, İspanya'ya gelip kulübün ile de görüşürüz. İyi düşün, oturup konuşalım, bu işi sezon bitmeden sonuçlandıralım...' teklifini yaparak bir anlamda açık çek vermişler.



Aurelio ise 'Sezon sonunda konuşabileceklerini' söylemiş ve 'Ailece Türkiye'ye dönmeyi çok istiyoruz...' diyerek açık kapı bırakmış..



Haberi duyunca aklıma, Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın bu futbolcuya olan sevgisi geldi.

Menajeri Bayram Tutumlu anlatmıştı. Aurelio ile birlikte Fenerbahçe'ye sözleşme imzalamaya giderken o zamanlar Galatasaray'da futbol şubesi sorumlu olan Adnan Polat, telefon ederek 'Köprüden geri dön, Florya'ya gel' demişti.



Aurelio Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş da devreye girmiş, iki yöneticisini İspanya'ya göndererek transfer teklifinde bulunmuştu.



Tutumlu'yu aradım...



Galatasaraylı iki yöneticinin teklifini sordum.. Aynen şunları anlattı: 'Olay doğru. Aurelio uçaktan iner inmez bana anlattı. Galatasaray'ın dışında da isteyenler var. Türkiye'yi Aurelio da, ben de çok iyi biliyoruz. Günü geldiği vakit, oturur, konuşuruz ve bir karar veririz. Gerçek olan bir şey var, Aurelio burada mutlu olmasına rağmen ailece Türkiye'yi çok seviyorlar, özlem duyuyorlar. Fenerbahçe'de geçirdikleri güzel günleri hiç unutamıyorlar...

