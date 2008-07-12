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Spor

Aurelio bilmecesi

Real Betis takımı ile anlaşan Aurelio’nun transferi belirsiliğini koruyor, TFF Fenerbahçe'yi haklı buluyor

12 Temmuz 2008 03:00

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Metin Kazancıoğlu, İspanya’nın Real Betis takımı ile anlaşan Mehmet Aurelio’nun transferi konusunda şu ana kadar kendilerine herhangi bir müracaat gelmediğini ve konunun FIFA'ya, hatta Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) kadar gidebileceğini söyledi. Kazancıoğlu yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’nin mayıs ayında federasyona başvurarak, Aurelio’nun sözleşmesindeki opsiyon hakkını kullandığını belirterek, "Fenerbahçe’nin müracaatı kayda alındı. Şu anda bize İspanya’dan transferle ilgili herhangi bir müracaat yok. Gelen evraka göre hareket edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe’nin federasyona gönderdiği sözleşmede opsiyon hakkının Sarı-Lacivertli takımda olduğunu kaydeden Metin Kazancıoğlu, şöyle devam etti: "Fenerbahçe mayıs ayında bize müracaat ederek, opsiyonu kullandığını bildirdi. Bu kayda alındı. Biz de o zaman Aurelio’ya bunu tebliğ ettik. Şimdi gazetelerden futbolcunun yabancı bir takım ile mukavele yapacağını duyuyoruz, ama bize şu aşamada bir müracaat yok. Bize müracaat edildiğinde gelen evraka göre gerekli prosedürü uygularız."

Aurelio’nun menajeri Bayram Tutumlu’nun Real Betis takımının FIFA’ya başvurarak transfer yaptığı şeklindeki iddialarıyla ilgili olarak Kazancıoğlu, "Müracaat kime, nasıl ve hangi belgeyle yapılmış? Bize bir şey gelmedi. Bu bir hukuki ihtilaf. FIFA bir karar verecektir. Konu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) kadar gidebilir" diye konuştu. (aa, Spor Servisi)

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