-AURELİO BEŞİKTAŞ'TA İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Beşiktaş, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen milli futbolcu Mehmet Aurelio ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan açıklamada, ''Şirketimiz Real Betis oyuncusu Mehmet Aurelio yıllık 750 bin Avro garanti ücret ve 25 bin Avro maç başı ücreti karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşma karşılığında Real Betis'e sözleşme fesih bedeli ödenmeyecektir'' denildi. Finlandiya'ya giderek, HJK Helsinki maçı için burada bulunan Beşiktaş kafilesine katılan Aurelio'nun Helsinki'de sözleşme imzaladığı, yarın akşam maçtan sonra takımla birlikte İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.