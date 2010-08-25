T24 LogoT24 Logo
Spor

AURELİO BEŞİKTAŞ'TA İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2010 18:30

-AURELİO BEŞİKTAŞ'TA İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Beşiktaş, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen milli futbolcu Mehmet Aurelio ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan açıklamada, ''Şirketimiz Real Betis oyuncusu Mehmet Aurelio yıllık 750 bin Avro garanti ücret ve 25 bin Avro maç başı ücreti karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşma karşılığında Real Betis'e sözleşme fesih bedeli ödenmeyecektir'' denildi. Finlandiya'ya giderek, HJK Helsinki maçı için burada bulunan Beşiktaş kafilesine katılan Aurelio'nun Helsinki'de sözleşme imzaladığı, yarın akşam maçtan sonra takımla birlikte İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24