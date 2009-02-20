Aurelio ayrılmak istemiyor





İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'de forma giyen Mehmet Aurelio, oynadığı maçlarda kötü bir performans sergilediğini ve henüz istediği düzeyde bir oyun sergilemediğini söyledi.



Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde Betis'e transferinin ardından Betis taraftarının gözbebeği olan milli futbolcu, son dönemde yaşadığı performans düşüklüğünü mutlaka aşacağını ifade etti.



Real Madrid maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, taraftara olan sözünü tutacağını belirterek, "Henüz kendi gerçek düzeyimi sergileyebilmiş değilim. Dizimdeki sakatlığın zorlamasıyla da son maçlarda kötü oynadığımı biliyorum. Ama tüm bu sıkıntıları aşarak yeniden eski oyunumu sergilemeye başlayacağım" diye konuştu.



"3 SENE BETİS'DEYİM"



Aurelio, son günlerde Galatasaray'a transfer olacağı söylentileri ile ilgili sorulan soruya da, "Betis'le 3 senelik anlaşmam var. Şimdilik tek düşüncem Betis'de kendimi geliştirmek ve yeni zaferlere imza atmak" diye yanıt verdi.



