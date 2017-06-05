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Spor

Aurelien Chedjou Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu oyuncu ile anlaşma sağladı

05 Haziran 2017 16:41

Medipol Başakşehir,  2013-14 sezonunda Fransa'nın Lille takımından Galatasaray'a 6 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan ve sezon sonu sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Aurelien Chedjou ile anlaşma sağladı.

Medipol Başakşehir ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Kamerunlu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak.

31 yaşındaki stoper, 4 sezon oynadığı Galatasaray'da birer kez Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Lig şampiyonluğu yaşarken, 119 kez giydiği sarı kırmızılı formayla 12 gol atıp 6 da asist yaptı.

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Aurelien ChedjouGalatasarayMedipol Başakşehirtransferstoper

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