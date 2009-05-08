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Dünya

Aung'u görmek için gölü yüzerek geçti

Myanmar'da göz hapsinde tutulan muhalif lideri Aung'la buluşmak için bir gölü yüzerek geçen Amerikalı gözaltına alındı

08 Mayıs 2009 03:00

Myanmar'da göz hapsinde tutulan muhalif lideri Aung San Suu Kyi'yle buluşmak için bir gölü yüzerek geçen Amerikalı gözaltına alındı.

Muhalif liderin avukatı Kyi Win, 53 yaşındaki John Willian Yeattaw'un kendi başına hareket eden bir maceracı olduğunu ifade etti.

Amerikalının muhalif liderin evin yakınlarında saklanarak 2 gün geçirdiği belirtilirken, avukat Kyi Win, "Bu Amerikalılar biraz maceracı oluyor" ifadesini kullandı.

Myanmarlı yetkililer, 2 Mayısta turist vizesiyle Yangon'a geldiği öğrenilen Amerikalının geçen süre zarfında Aung San Suu Kyi ile görüşmüş olabileceğini, polisin olayla ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü söyledi.

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