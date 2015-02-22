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Spor

Augsburg kalecisi Marwin Hitz tarih yazdı

Almanya Bundesliga'da Augsburg-Bayer Leverkusen maçının son dakikasında, kaleci Marwin Hitz'in golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı

22 Şubat 2015 00:00

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) bugün oynanan Augsburg-Bayer Leverkusen maçı ilginç bir olaya sahne oldu. Gol düellosuna dönüşen karşılaşma 2-2 berabere sonuçlanırken, son gol Bundesliga tarihine geçti.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Leverkusen, 8. dakikada Drmic ile 1-0 öne geçti. 59'da Da Silva, skoru 1-1'e getirdi. 84'te Reinartz Leverkusen'i bir kez daha öne geçirdi, ancak skoru belirleyen isim, Augsburg kalecisi Marwin Hitz oldu.

Son dakikada, oyun devam ederken kalesini terkedip bir forvet oyuncusu gibi rakip ceza alanına giren Hitz, altıpasın sağ çaprazında buluştuğu topu, dönerek kaleye gönderdi.

Marwin Hitz, 2002'den bu yana oyun akarken (yani korner, faul gibi duran top olmadan) gol atan ilk kaleci oldu.

Augsburg'ta Halil Altıntop, Leverkusen'de de Ömer Toprak ile Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

Alınan bu sonucun ardından Augsburg 35 puana çıkarken, Leverkusen 33 puana ulaştı.

 

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