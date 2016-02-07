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Audrey Hepburn’ün oğlu İstanbul’da

Ferrer: İstanbul'a bu kadar geç geldiğim için kendimi suçlu hissediyorum

07 Şubat 2016 19:33

Hollywood sinemasında Benim Tatlı Meleğim, Tiffany’de Kahvaltı, Roma Tatili ve Sabrina gibi filmlerle bir döneme damgasını vuran ünlü İngiliz oyuncu Audrey Hepburn’ün oğlu film yapımcısı ve sanatçı Sean Hepburn Ferrer, 360 Derece Aşk Festivali için İstanbul’a geldi. 

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Selma Güneş’in haberine göre, Atatürk Havalimanı’na 15.30 sıralarında iniş yapan Ferrer, burada bekleyen basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ferrer, “55 yaşında olmama rağmen İstanbul’a ilk kez geliyorum. İstanbul’a geç geldiğim için kendimi suçlu hissediyorum. Bu festivali dünyaya duyurmamız gerekiyor. Benim politik bir kimliğim yok. Dünyaya seslenmek için bu festival iyi bir platform. Çünkü kar amacı gütmüyor. Öğrencilerle bunları konuşacağım. Çocukların hayatını nasıl geliştirebiliriz bunların üzerine konuşacağım” ifadelerini kullandı.

 

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