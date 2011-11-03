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Dünya

Audrey Hepburn'ün elbisesi açık artırmada ANKARA (A.A)

03 Kasım 2011 19:16

-Audrey Hepburn'ün elbisesi açık artırmada ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Sinemanın zerafet sembollerinden ünlü İngiliz aktris Audrey Hepburn'ün  ''Roma Tatili'' filminde giydiği elbise açık artırmayla satılacak. Kerry Tayor müzayede evi tarafından 29 Kasım'da düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak olan ve Hepburn'ün ilk Oscar'ını kazandığı ödül töreninde de giydiği fildişi rengindeki gece elbisesinin 40 bin ila 60 bin pound arasında bir rakama alıcı bulması bekleniyor. Hepburn'ün tüm zamanların en başarılı romantik filmlerinden biri olarak nitelendirilen ''Roma Tatili''nin son sahnesinde giydiği ve Edith Head tarafından tasarlanan elbisenin korsajı ve askılarında aktrisin Oscar törenininde rahatlıkla giyebilmesi için küçük değişiklikler yapılmıştı. Hepburn'ün başrollerini ünlü aktör Gregory Peck'le paylaştığı ve ''En İyi Kadın Oyuncu'' dalında Oscar almaya hak kazandığı 1953 tarihli yapım, Head'in tasarımıyla ''En İyi Kostüm'' ödülünü de kazanmıştı. Ünlü aktris ''şanslı elbisem'' dediği tuvaletini annesi Ella van Hemmstra'ya vermiş, Hemmstra da daha sonra elbiseyi bir arkadaşına hediye etmişti. Audrey Hepburn'ün en ünlü filmlerinden ''Tiffany'de Kahvaltı''da giydiği Givenchy tasarımı ''siyah elbisesi'' de bir Christie's müzayedesinde yaklaşık 800 bin dolara satılmıştı.

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