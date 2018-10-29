''Audrey Hepburn, Nazilere karşı direnişin bir parçasıyıdı''

T24

Flemenk asıllı ABD'li oyuncu Audrey Hepburn'ün, II. Dünya Savaşı'nda Almanlarca işgal edilen Hollanda'da, Nazilere karşı direniş örgütlerinin içinde bulunduğu ortaya çıktı.

Önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak bir kitap Audrey Hepburn ile ilgili pek bilinmeyen bir bilgiyi ortaya çıkardı.

Page Six sitesindeki habere göre kitapta Hepburn'un Hollanda'da Nazilere karşı direniş örgütlerinin içinde bulunduğunun direkt kanıtları bulunacak.

Kitapta yer alan bilgilere göre ünlü aktris, amcası Kont Otto van Limburg'un Naziler tarafından idam edilmesinden travmatize oldu.

Bunun şokunu atlatmakta zorlanan Hepburn, Nazilerin ülkesinin topraklarından çıkarılmasında bizzat rol oynayabilmek için 2.Dünya Savaşı döneminde direniş örgütlerine çalışmaya başladı.

Kitabın önsözünü yazan Hepburn'un oğlu Luca Dotti ''Bize Hollywood'daki kırmızı halı anılarından değil, İkinci Dünya Savaşı anılarından bahsederdi'' satırlarını kaleme aldı.

Robert Matzen'ın 'Hollandalı kız: Audrey Hepburn ve II. Dünya Savaşı'' adlı kitabın Nisan ayında yayımlanması bekleniyor.