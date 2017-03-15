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Dünya

Audi'nin üretim merkezinde arama yapıldı

Münih ve Stuttgart savcılıkları tarafından Ingolstadt ve Neckersulm'deki aramaların "dizel konusuyla" ilgili olduğu bildirildi

15 Mart 2017 20:54

Alman otomotiv şirketi Audi'nin Ingolstadt'daki merkezi ve Neckersulm’daki tesisinde arama yapıldığı bildirildi. Aramalar daha sonra özel konutlara sıçradı.

Audi şirketinin sözcüsü Toni Melfi yaptığı açıklamada, Münih ve Stuttgart savcılıkları tarafından Ingolstadt ve Neckersulm'deki aramaların "dizel konusuyla" ilgili olduğunu söyledi.

Melfi, olayın aydınlatılması konusunda savcılıklarla iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

Münih Savcılığından yapılan yazılı açıklamada; şirkette egzoz emisyon skandalı kapsamında dolandırıcılık ve uygunsuz reklam yapıldığı iddialarıyla kimliği belirsiz kişi ve kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Audi tarafından geliştirilen V6-3.0. litre dizel motorları içeren ve ABD pazarında 2009-2015'te satılan toplam 80 bin aracın soruşturma kapsamında olduğu belirtilen açıklamada, ABD’deki emisyon değerlerini tutturmak için egzoz emisyon değerlerinin manipüle edildiğinden, teknik düzeneklerin de bu amaçla kullanıldığından şüphelenildiği kaydedildi. 

 

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