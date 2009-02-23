Audi Macaristan’daki üretimine bir hafta ara verdi

Macaristan'ın en büyük ihracatçı firması durumundaki Audi, bu ülkedeki fabrikasında üretime ara verdi.



Macaristan'ın Györ kentindeki fabrikasında geçtiğimiz yıl 1 milyon 900 bin adet Audi motoru ve 60 bin adet binek Audi otomobil üreten Audi, küresel mali kriz nedeni ile bugünden itibaren üretimine bir hafta ara vermek zorunda kaldığını açıkladı.



Audi, 6 bin kişinin çalıştığı ve Macaristan'ın toplam ihracatının yüzde 10'unun yapıldığı fabrikadaki üretime, satışlardaki radikal düşüş nedeniyle ara verildiğini bildirdi.



Audi fabrikasında çalışan işçiler ise, böyle bir şeyin ilk kez yaşandığını, işlerini kaybetme korkusu yaşadıklarını açıkladılar.



Macaristan hükümeti de, Macaristan Audi'de yaşanan bir haftalık üretime ara verme kararının kendilerini de tedirgin ettiğini, gerekirse hükümetlerinin firmaya destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

