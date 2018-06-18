Audi CEO'su, Almanya'daki emisyon skandalı kapsamında gözaltına alındı

Almanya'daki 'dizelgate' olarak adlandırılan dizel emisyonları skandalının faili Volkswagen'in alt şirketi Audi'nin CEO'su Rupert Stadler dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındı. Audi de gözaltıyı doğruladı.

Geçen hafta Stadler'in evinde aramalarda bulunan Münih savcılığı 'gözaltı emrinin kanıtların gizlenmesi riski' nedeniyle çıkarıldığını belirtti. Stadler Audi CEO'su olarak görevini 2007'den beri yürütüyordu.

Volkswagen'in istifa eden CEO'su Winterkorn'a soruşturma

Stadler'in gözaltına alınması şu ana kadar 'Dizelgate' skandalındaki en yüksek profilli gözaltı.

Skandal Volkswagen'in kirlilik teslerinde hile yapma amacıyla dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel aracının 'yanıltıcı yazılımla' satışa sunulmasına ve trafiğe çıkmasına izin verdiğini 2015'te kabul etmesinin ardından başlamıştı.

Uzuan zamandır Volkswagen'in lüks araç alt grubu Audi'deki mühendislerin bu yazılımı geliştirdiğinden şüpheleniliyordu.

Audi'nin eski motor bölümü yöneticisi de Eylül 2017'de gözaltına alınmıştı.

Alman yetkililer bu ay Avrupa genelinde yaklaşık 60.000 Audi A6 ve A7 araçlarını 'yasadışı emisyon kontrol yazılımlarını' kaldırmak üzere geri çağırmıştı. Ancak bu araçlarda 'Dizelgate' skdandalında kullanılandan farklı bir yazılım kullanılmıştı.

2015'te skandalın ortaya çıkması sonrası eski Volkswagen CEO'su Martin Winterkorn istifa etmiş yerine gelen Matthias Mueller de yerini bu yıl başında yeni CEO Herbert Diess'e bırakmıştı.

Hem Winterkorn hem Mueller hem de şu anki CEO Diess kabul ettikleri tarihlerden önce skandal hakkında bilgi sahibi olmakla suçlanıyor.

Skandal şu ana kadar Volkswagen grubuna 25 milyar euro'ya mal oldu. Ayrıca şirket hakkında hem ülkeleri Almanya'da hem de ülke dışında yasal süreç devam ediyor.