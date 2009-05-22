Audi 900 bin araç satmayı hedefliyor

Audi'den yapılan açıklamada, nisan ayındaki yüzde 4,7'lik pazar payı ile Batı Avrupa'da lüks segmentin "lideri" olan firmanın ABD'de pazar payını artırdığı ve Çin'de de "rekor" satışlar gerçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Nisan ayında tüm dünyada otomobil satışlarının ciddi oranda düşmesine karşın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6;lık bir değerle rakiplerine oranla çok daha az bir düşüş yaşayan Audi, ABD ve Batı Avrupa gibi önemli pazarlarda pazar paylarını daha da pekiştirdi.



2008 yılında elde ettiği rakamlarla 13;üncü rekor yılını geçiren Audi, 2009 yılı ilk dört ayında yaşanan ekonomik krize rağmen önemli bir faaliyet karı kaydetti. Tamamıyla sürdürülebilir, karlı büyümeye odaklı 2015 Stratejisi sayesinde kriz döneminde de kar payı ödeyen Audi, bu stratejisine 2009;da sistematik olarak devam edeceğini bildirdi. Batı Avrupa;daki pazar liderliğini önemli ölçüde genişleten Audi, otomotiv sanayisinin kötüye doğru giden genel

trendine karşılık, yılın ilk dört ayında, önceki yıla göre yüzde 13,6;lık düşüşle, 292 bin 3 adet araç sattı. Audi, 2009 yılı sonunda 900 bin adet araç satışı hedefine odaklandı"



