-AÜ'DE BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI ERZURUM (A.A) - 25.12.2010 - Atatürk Üniversitesi (AÜ) yerleşkesinde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 üniversite öğrencisi yaralandı. Üniversite yerleşkesinde karşıt görüşlü iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, A.S, M.K. ve C.Ö. çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 15 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.