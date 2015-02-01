ATV’nin ‘Kaçak’ındaki bonzai sahnesi RTÜK’ün AKP’li üyelerini böldü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) uzmanları, ATV'de yayınlanan, "Kaçak" adlı diziye, "bonzai"yi özendirdiği gerekçesiyle yaptırım uygulanmasını istenen rapor hazırladı. Üst kurul toplantısında AKP'li üyeler bölününce yapılan oylamada eşitlik çıktı. Böylece kanala ceza kesilmedi.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, RTÜK uzmanlarının hazırladığı raporda, Kaçak dizisinin 13 Ocak 2015’te yayınlanan bölümünde Berkay ile Tülay adlı karakterlerin birbirlerine “bonzai” ikram ettiği ifade edildi. Raporda, Berkay’ın Tülay’a, “Seni rahatlatacak bir şey. Bonzai, kullandın mı daha önce?” dediği ve “hayır” cevabını alınca bonzai paketini çıkararak, “o zaman mutlaka denemelisin” dediği belirtildi. Bonzai’nin rahatlık veren ve dertleri unutturan bir madde şeklinde tanıtıldığı vurgulanan raporda, gençleri sanatçıları rol model aldığı, rol gereği de olsa uyuşturucu konusunda hassas davranmak zorunda oldukları kaydedildi.

'Sırf iktidara yakın diye...'

Üst Kurul toplantısında uzman raporunu ele alırken farklı görüşler nedeniyle üyeler arasında bölünme yaşandı. AKP kontenjanından seçilen bazı üyeler, “tamamına bakıldığında uyuşturucuyu özendirmiyor” diyerek ceza verilmemesini isterken, AKP kontenjanından seçilen bazı üyeler ile muhalefet kontenjanından seçilen üyeler ise cezada ısrarcı oldu. Tartışmaların ardından 8 üyenin katıldığı toplantıda oylar 4’e 4 şeklinde eşit çıktı. Bu nedenle ceza kararı verilemedi. Üst Kurul üyesi Süleyman Demirkan karar hakkında şöyle konuştu: “Bu tür yayın yapan televizyonlara sırf iktidara yakın diye ceza verilmeyerek olayın meşrulaştırılması kabul edilemez.”