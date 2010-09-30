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Ekonomi

ATV SABAH GREVİ 1 YAŞINDA İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2010 17:54

-ATV SABAH GREVİ 1 YAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şube Başkanı Uğur Güç, Turkuvaz Grubuna bağlı ATV, Sabah ve dergi grubundaki grevde 365'inci güne gelindiğini belirterek, ''Patron anlaşmaya varıncaya kadar, burada direniş devam edecek'' dedi. Balmumcu'daki Sabah gazetesi ve ATV'nin bulunduğu bina önünde TGS ve Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikasına (TÜMTİS) üye bir grup, ellerinde çeşitli dövizlerle toplandı. Grevin 365'inci gününe geldiklerini belirten TGS İstanbul Şube Başkanı Uğur Güç, 10 kişi ile greve başladıklarını, bunlardan 9 arkadaşının ''işe iade'' davasını kazandığını, ancak işe tekrar alınmadıklarını kaydederek, ''1 kişiyle greve devam ediyoruz. Patron anlaşmaya varıncaya kadar, burada direniş devam edecek'' dedi.  Daha sonra grup adına yaptırılan, üzerinde ''Sabah-Atv grevi 1 yaşında'' yazılı pastayı greve devam eden Ender Ergün keserek, katılımcılara dağıttı. Grup daha sonra dağıldı.     

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