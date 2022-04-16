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ATV'nin Yalnız Kurt dizisindeki sahne tepki çekti: Halkı mültecilere karşı kışkırtan teröristler, iç karışıklık çıkarmayı hedefliyor

ATV'nin Twitter hesabından diziyle ilgili pek çok paylaşım yapıldı

16 Nisan 2022 08:44

ATV’de yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde yayınlanan sahnede mültecilere karşı olarak Türkler hakkında "Türkiye'de mülteci istemeyen teröristlerin halkı kışkırtması" ifadeleri tepki çekti. 

Osman Sınav'ın yazdığı, cuma akşamları ATV'de yayımlanan Yalnız Kurt dizisinin 12. bölümünde yer alan bir sahne gündem oldu.

ATV'nin resmi Twitter sayfasında da paylaşılan sahnede, mülteciler ve mültecilere karşı olan Türkler hakkında "Türkiye'de mülteci istemeyen teröristlerin halkı kışkırtması" sözlerinin yer alması sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük bir tartışma konusu oldu.

Pek çok Twitter kullanıcısının yorumları gizlenirken, dizideki sahneye tepki yağdı.



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