ATV muhabiri Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde: Ne kadar hata yaptığımızı gördük

7. 'İpek Yolu'nda Çin' etkinliğine katılan Çinli ve yabancı gazeteciler, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin güney kesiminde yer alan Kaşgar Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet içerisinde yer alan ATV muhabiri Murat Karaçay ise, ziyaretle ilgili olarak "Batı medyasına göre hareket edip pozisyon alıyoruz. Ne kadar hata yaptığımızı gördük" dedi.

Çin Uluslararası Radyosu (CRI) Türkçe'de yer alan habere göre gazeteciler, Kaşgar'da bulunan eğitim merkezindeki öğrenciler ve öğretim görevleriyle sohbet ettiler.

Düzenlenen organizasyona katılan iki Türk gazeteciden biri olan İzmir Gazeteciler Derneği Başkanı Misket Dikmen, ziyaretle ilgili şunları söyledi:

"Bu merkezlere ilişkin oluşan bir düşünce vardı, bu da aslında (eğitim merkezlerinin) asimilasyonun bir parçası olduğu yönünde. Ancak dün gördüğümüz o çok büyük kampüs içerisindeki öğrencilerin bir rehabilitasyon ve eğitim sürecinden geçtiğini ve bunun bir seçenek olarak sunulduğunda da kendilerinin gönüllü olduğunu bizzat kendilerinden duyduk. Dolayısıyla buna ilişkin verilen eğitim, eğitim süreci ve bunun sonunda meslek edinmiş olmaları, yani artık üretime geçiyor olmaları, görüştüğümüz bütün öğrenciler (bunlardan) çok olumlu söz ediyor. (Eğitim merkezlerinde) koşulların olumlu olduğunu da gördük.

Heyette yer alan ATV muhabiri Erdal Kuruçay da Çin'in sıkça tartışılan eğitim merkezleriyle ilgili olarak "Gittiğimizde o önyargıların yıkıldığını gördük, çünkü biz Batı medyasını okuyoruz, Batı medyasına göre hareket edip pozisyon alıyoruz. Ne kadar hata yaptığımızı gördük. Gerçekten suça meyil etmiş, suça bulaşmış iki kesim var orada. Orada bir terapi merkezini gördük. Kusuru insan yapar, sonra farkına varmak da hatadan dönmek de yine insana erdem yapan bir durumdur. Aldıkları eğitimler hem sanatsal faaliyetler hem de eğitim alanındaki birçok şey. Aynı zamanda da katma değere fayda sağlamak" ifadelerini kullandı.