ATV kameramanı: Teşekkürler Müge Anlı, sayende bizi Van'dan kovdular

T24 -

Müge Anlı ne demişti?

Kameraman Gülte'nin Twitter hesabından yazdıkları şöyle:"Teyzecigim sayesinde biz kameramanlar Van'da dayak yiyoruz. ATV'den arkadaşım kahraman tokat yedi, gözlüğü kırıldı. Sırf Müge (Anlı) yüzünden. Sen yapma bari teyze. Bende Van'dayim ve bir düsüncesiz yüzünden tehlikedeyim.""Yarın büyük ihtimal bende dayak yerim. Van Erciş'te 4 saat uykuyla göreve devam. Ne artçı, ne öncü hiçbir şey hissetmedim. Yorgunluktan öyle bir bayılmışımki.. ATV ve A Haber deprem bölgesinde 5 ekiple gelişmeleri takip ediyor.""Müge Anlı'nın düşüncesizce sözleri yüzünden deprem bölgesinde halk biz medyaya tepki gösteriyor. Rahatça çalistirtmiyor. Teşekkürler Müge Anlı. Acının ve ölümün dini, dili, ırkı ve etnik kökeni yoktur. Dilinin kemiği olmayanlara.. Sonunda yayın yaptığımız yerden Müge Anlı'nın sözleri nedeniyle kovulduk, taciz edildik ve küfür yedik. Dayak yemekten bazı sağduyulu vatandaşlar sayesinde kurtulduk. Artık burda görev yapmanın imkanı kalmadı.""Her fırsatta küçücük çocuklar tarafından taş attırılan polisler, ilk olay yerine gelip müdahale edenlerdi. Mehmetçik de enkaz kaldırma çalışmalarında. Allah askerlerimize, polislerimize zeval vermesin. Onlara taş atanların elleri kırılsın. Canımız istediği zaman taş atıyoruz, kuş avlar gibi dağlarda vuruyoruz. Sonra bir şey olduğu zaman polis gelsin, mehmetçik gelsin diyoruz. Biraz da dengeleri kuralım. Zor günlerde canım cicim, sonra kuş avlar gibi avlamayalım. İnsanlar biraz da hadlerini bilsinler"