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ATV aracı duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, duvara çarpan ATV aracının sürücüsü Murat İpek (29) öldü, arkasında oturan 2 arkadaşı da yaralandı

04 Haziran 2018 14:56

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, duvara çarpan ATV aracının sürücüsü Murat İpek (29) öldü, arkasında oturan 2 arkadaşı da yaralandı.
Kaza, dün akşam Konaklı Mahallesi sahil şeridinde meydana geldi. 4 tekerlekli plakasız ATV aracı ile arkadaşlarını gezdiren Murat İpek, iddiaya göre frenlerinin tutmaması nedeniyle kontrolü kaybetti. Savrulan ATV, duvara çarptı, sürücü Murat İpek ile yolcu olarak bulunan Mehmet Emin Kurban ve Taha Koncagül araçtan fırladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat İpek\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Emin Kurban ve Taha Koncagül ise ambulanslarla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kurban ve Koncagül\'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Murat İpek\'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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