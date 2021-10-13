Attilla Szalai'ye İspanya'dan talip

İspanyol Estadio Deportivo gazetesi, Sevilla'nın Fenerbahçeli Attila Szalai'yi yakın takibe aldığını yazdı.

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken Attila Szalai, milli takımda da başarılı performansını sürdürüyor.

23 yaşındaki oyuncu son olarak Macaristan'ın İngiltere ile 1-1 berabere kaldığı maçta da dikkat çekti. Wembley'deki maçı yüzde 84.8 pas isabet yüzdesiyle tamamlayan Szalai, İngiltere karşısında girdiği 6 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı ve bu alanda sahanın en başarılı isimlerinden biri oldu.

Szalai için zaman zaman Avrupa basınında transfer iddiaları ortaya atılırken, buna Sevilla'nın ismi de eklendi. Sevilla'nın bulunduğu Endülüs merkezli spor gazetesi Estadio Deportivo, takımın güvenlir bir stoper arayışı sonrası Attila Szalai'de karar kıldığını yazdı.

Sevilla'nın Fransız defans oyuncusu Jules Kounde'yi 80 milyon euro civarında bir rakama satmaya hazırlandığı öne sürelen haberde, Szalai için de kesenin ağzının açılacağı kaydedildi.

"20 milyon euronun altını konuşmam"

Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'dan 2 milyon euroya renklerine bağladığı Attila Szalai, Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

Yaz transfer döneminde de ismi çeşitli takımlarla anılan Szalai için Ali Koç, haziran ayında Habertürk televizyonunda katıldığı bir programda, "Attila Szalai için 20 milyon euro'nun altı konuşulmaz bile" ifadelerini kullanmıştı.