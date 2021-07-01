Attila Szalai'ye son talip İspanya'dan

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Atletico Madrid'in talip olduğu iddia edildi.

İspanyol AS Gazetesinin iddiasına göre Atletico Madrid, Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı ile başarılı performans sergileyen Attila Szalai'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin devre arasında Apollon Limassol'dan 2 milyon Euro bedelle transfer ettiği 23 yaşındaki başarılı stoper için Napoli, West Ham United ve Leicester City'nin de devrede olduğu iddia ediliyor.

Szalai, Macar basınına transfer ile ilgili yaptığı açıklamada "Farklı transfer haberleri sık sık çıkıyor. Formül basit: Ben bir Fenerbahçeliyim, uzun yıllar devam edecek bir sözleşmem var. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynadığım için ne kadar gururlu biri olduğumdan bahsetmiyorum bile! (Atletico Madrid, Leicester, Atalanta) Böyle büyük kulüplerle ismimin anılması onur verici ama bu tip şeylerle yaşayan biri değilim. Benim için en önemlisi sürekli oynamak.

Fenerbahçe'de çok mutluyum ve hiçbir sıkıntım yok. İyi bir zamanda, iyi bir kulüpteyim. Kendimi geliştirebilirim. Başarılar için savaşabilirim. Fenerbahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar ben Fenerbahçe'deyim, Fenerbahçe'de kalacağım ve bu yüzden transferi konuşmaya gerek bile yok!" ifadelerini kullandı.