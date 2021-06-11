Attila Szalai’ye Premier Lig’den yakın takip

Fenerbahçe’nin geçen sezonun ortasında Apollon Limassol’dan kadrosuna kattığı Attila Szalai, Premier Lig ekiplerinin radarında.
Sol ayaklı stoper arayışındaki Leicester City ve West Ham United, Attila Szalai'yi transfer listesine aldı.
Macar futbolcunun EURO 2020’deki performansını yakından takip edecek olan İngiliz ekiplerinin resmi girişimlere turnuva bitiminde başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe, 23 yaşındaki stoperi üst düzey bir teklif gelmediği taktirde satmayı planlamıyor.
Sarı-Lacivertliler’e 2 milyon Euro karşılığında transfer olan Attila Szalai, geçen sezon 21 maçta 3 gollük performans sergiledi.