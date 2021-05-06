Attila Szalai, Macaristan'ın EURO 2020 aday kadrosuna çağrıldı

Fenerbahçeli Atilla Szalai ve Kasımpaşalı Kevin Varga, EURO 2020 öncesi Macaristan Milli Takım kadrosuna davet edildi.

EURO 2020 sayılı günler kala Macaristan, aday kadrosunu açıkladı. Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, aday kadroya Fenerbahçe’nin başarılı savunmacısı Atilla Szalai ile Kasımpaşa’da forma giyen Kevin Varga’yı da davet etti.

Şampiyonada Macaristan, F Grubu'nda Almanya, Fransa ve Portekiz ile mücadele edecek.

Macaristan’ın 30 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler

Adam Bogdan (Ferencvaros), Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (RB Leipzig), Balazs Toth (Puskas Akademia)

Defans

Bendeguz Bolla (MOL Fehervar), Endre Botka (Ferencvaros), Attila Fiola (MOL Fehervar), Szilveszter Hangya (MOL Fehervar), Akos Kecskes (Lugano), Adam Lang (Omonia Nicosia), Gergö Lovrencsics (Ferencvaros)

Willi Orban (RB Leipzig), Csaba Spandler (Puskas Akademia), Attila Szalai (Fenerbahçe)

Orta saha oyuncuları

Tamas Cseri (Mezokövesd-Zsory), Daniel Gazdag (Budapeşte Honved), Filip Holender (Partizan Belgrad), Laszlo Kleinheisler (NK Osijek), Adam Nagy (Bristol City), Loic Nego (MOL Fehérvr), Andras Schfer (DAC), David Siger (Ferencvaros), Dominik Szoboszlai (RB Leipzig)

Forvetler

Janos Hahn (Paks), Nemanja Nikolic (MOL Fehervar), Roland Sallai (SC Freiburg)

Szabolcs Schön (FC Dallas), Adam Szalai (1.FSV Mainz 05), Kevin Varga (Kasimpasa), Roland Varga (MTK Budapeşte)