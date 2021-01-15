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Spor

Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

15 Ocak 2021 22:13

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi.

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