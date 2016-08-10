Attığı her kulaçla yeni rekorlara uzanan Michael Phelps, 21. altın madalyasını kazandı

Rio 2016'da Michael Phelps rüzgarı esmeye devam ediyor. Brezilya'ya olimpiyat kariyerindeki 18 altın madalyayla gelen Amerikalı yüzücü, bu sayıyı 21'e yükseltmeyi başardı.

Önceki gün parçası olduğu ABD Milli Takımı'yla 4x100'de altın alarak rakamı 19'a çıkaran rekortmen yüzücü, erkeklerde 200 metre kelebek ve 4x200 metre serbest takımda da altına uzandı.

31 yaşındaki yüzücü, böylece olimpik kariyerinde topladığı altın madalya sayısını 21’e yükseltti.

Olimpiyat tarihine bireysel olarak bakıldığında, Phelps'e en çok yaklaşan isimlerin 9'ar altın madalyası bulunuyor ki bunlar

Larissa Latynina, Paavo Nurmi, Mark Spitz ve Carl Lewis gibi aktif spor yaşamını noktalamış isimler.

İlk olarak 2004 Atina'da boy gösteren efsane isim Phelps, burada 6 altın madalya kazandı.

4 sene sonra Pekin'in yıldızı olan ABD'li sporcu, Çin'den 8 altın madalyayla ayrıldı.

2012 Londra'da 4 altın madalya daha kazanarak, Olimpiyat Oyunları'ndaki toplam altın madalya sayısını 18'e çıkaran Phelps, seriye Rio'da devam ediyor.



Phelps'in altın madalyalar dışında olimpiyatlarda 4 madalyası daha bulunuyor.

Öte yandan Phelps'in 21 altın madalya kazandığı son 4 Olimpiyat Oyunları'nda birçok ülke bu rakama dahi ulaşamadı.