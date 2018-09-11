Attan düşen genç öldü

Nabi YAZICI/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde, attan düşen İbrahim Canbaz (29), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dilovası\'nda, 2 gün önce arkadaşlarıyla birlikte ata binen İbrahim Canbaz, attan düştü. Ağır yaralanan İbrahim Canbaz, Gebze\'de bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan İbrahim Canbaz yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdi. İbrahim Canbaz\'ın ölümü üzüntü yaratırken, cenazesi bugün Dilovası\'nda toprağa verilecek.



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