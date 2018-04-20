ATSO Başkanı Çetin: Seçim turizm rakamlarını etkilemez

Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 24 Haziran\'da gerçekleşecek seçimlerin turizmi olumsuz etkilemeyeceğini düşündüklerini söyledi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini değerlendirdi. Yurt dışı rezervasyonların aylar öncesinde gerçekleştiğini ve bu yıl ilk üç ayki rakamlarda da görüldüğü üzere Antalya\'nın iyi bir sezon geçirmesinin beklendiğini ifade eden Davut Çetin, seçimlerin Ramazan Bayramı sonrasına gelmesi nedeniyle de iç turizmi fazla etkilemesini düşünmediğini kaydetti. Davut Çetin, “Antalya olarak ilk üç ayda gerçekleşen turizm verilerimizde yüzde 30 artış görülüyor. Yılbaşı itibariyle iyi bir ivme yakaladık. Gerek Almanya, gerek Rusya ve Ukrayna turizm fuarlarında edindiğimiz izlenimler ve turizmcilerimizden gelen veriler, iyi bir sezon geçireceğimizi gösteriyor. Seçimin turizm rakamlarını etkileyeceğini düşünmüyorum\" dedi.

SEÇİME AZ SÜRE KALMASI TURİZMCİNİN AVANTAJI

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Sefa Altınay da seçimlerin kısa sürede yapılacak olmasının turizmcilerin işine geldiğini söyledi. Seçim dönemine girdikten sonra siyaset, gündem ve ekonominin gerilebildiğini dile getiren Altınay, “Seçimin 65 gün sonra gerçekleşecek olması siyasi çekişmelerin, karşılıklı söylemlerin yurt içi ve yurt dışında daha az olacağını düşünüyorum. Siyasiler ana gündemi olan seçmeni hedef alacağı yönelik söylem geliştirecektir. Bu süre uzadıkça yabancı ülkelerle çekişmeler yükselebilir. Bu ortam da turizmi olumsuz etkileyebiliyor. 65 gün içerisinde fazla gerilmeden haziran sonunda seçim bitmiş olacak. 2019\'da olması beklenen seçim turizmcilerde kaygı yaratıyordu. Süre yaklaştıkta söylemler sivriliyor. Gergin ve belirsiz ortam turizmin aleyhinedir. Seçimin haziran yapılacak olması turizm sektörü açısından olumlu\" diye konuştu.

REZERVASYON İPTALİ GÖRÜNMÜYOR

Rezervasyon iptaline yönelik bir durum olmadığını dile getiren Altınay, demokratik bir ülkede seçimin öne alındığını söyledi. Altınay, “Seçim öne alınıyor diye rezervasyon iptali olacağını zannetmiyorum. Bu yönde tepki de yok. Yabancıyı seçim değil, seçime giden süreçteki gerginlikler etkiliyor\" dedi.

24 HAZİRAN TATİLLERİ ERTELENİYOR

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran tarihine alınması üzerine bu dönemi kapsayan süreçte tatil yapacaklar, oy kullanabilmek için tur operatörleri ve seyahat acentelerine başvuruyor. Tarih değişikliği yapacaklar için erken rezervasyon indirimleri aynen geçerliliğini koruyor.

ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, seçim tarihi belirlendikten sonra çok ciddi değişiklik talepleri aldıklarını söyledi. Özbek, \"O tarihe denk gelen rezervasyonlarda ya önce giriş ya daha sonra giriş gibi misafirler tercihte bulunuyor. Fazla iptal sözkonusu değil, çünkü burada hak kaybı var. Çünkü iptal olursa misafir çok önceden avantaj sağladığı için hakkını kaybetmiş olacak. O yüzden o hak kaybına uğramaması için biz tarih değişikliği yapmasına izin veriyoruz. Otellerle görüşüyoruz, yardımcı oluyoruz ve o yüzden çok fazla iptal yok. Misafirler daha erken ve ya daha geç girme gibi tercihlerini kullanıyor\" dedi.

ETS olarak o tarihleri etkileyen 14 binin üzerinde rezervasyonları olduğunu kaydeden Suat Özbek, \"Şu ana kadar 3 bin 500- 4 bin rezervasyonun tarih değişikliği yaptığını görüyoruz. Yani yüzde 30\'a yakın misafir tarih değişikliği yaptı o dönemle alakalı. Daha vakit var ve o dönemle alakalı tarih değişikliği taleplerini her gün yoğun şekilde alıyoruz. Yüzde 80-90 o tarihe denk gelen misafirler tarih değişikliği yapacaktır\" diye konuştu.

Erken rezervasyon döneminde yüzde 40-45 indirimle tatil satın alındığını söyleyen Özbek, \"Bu hakkı iptal etmesi demek o avantajdan vazgeçmesi demek. Dolaysıyla biz kendisine tarih değişikliği yaparak bu avantaj kaybını engellemeye çalışıyoruz. Bir avantaj kaybı olmuyor, yine aynı indirimleri uyguluyoruz\" dedi.

\'NİSAN, MAYIS AYLARI SON FIRSATLAR\'

Coral Travel Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kamçı, o tarihe denk gelen daha önce rezervasyon yaptırmış misafirlerden bir kısmının tarih değişikliği yaptığını belirtti. Çok büyük oranda iptal olmadığını söyleyen Kamçı, \"Misafirler, genelde 24 Haziran tarihine denk gelen rezervasyonlarını, oylarını kullanmak için ya öne çekiyor ya sonrasına alıyor. Yüzde 50\'ye varan indirimler olmuştu, kasım, aralık, ocak aylarına kadar. Sonraki aylarda da 5\'er puan her ay geri geldi ve şu anda kalkmak üzere ve çok az oranlara geriledi. Belki bir ay içinde erken rezervasyon indirimi hiç kalmayacak. Nisan, mayıs ayları son fırsatların olduğu dönem.

Rezervasyonu satın aldıkları tarihteki şartlara uygun şekilde değişiklik yapıyorlar. Herhangi bir kaybı olmuyor. Ama haziranla ağustostaki fiyat aynı değil. Ağustosu tercih ediyorsa misafir bu kez o dönemin fiyatı uygulanıyor. Tercih ettiği yeni tarihteki fiyat uygulanıyor. Bir hafta önü veya arkası ve çok fazla fark oluşturmuyor\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI