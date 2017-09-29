ATSO Başkanı Çetin: Orta gelir grubuna ek vergilerle daha fazla yüklenilmemeli

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, dolaylı vergilerin düşürülmesi, istihdam ve üretim üzerindeki yüklerin azaltılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, \"Ancak maalesef son düzenleme ile Motorlu Taşıtlar Vergisi ve bazı kalemlerdeki artış, belirtilen hedefler ile çelişmektedir. Orta gelir grubuna ek vergilerle daha fazla yüklenilmemeli\" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, ekonomi yönetimi tarafından Orta Vadeli Program\'ın (OVP) açıklanması ile ekonominin tekrar konuşuluyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Ülkede yoğun politik ve uluslararası ilişkilere dayalı bir gündemin hakim olduğunu aktaran Çetin, \"Bu süreçte ekonomi arka plana itilmişti. OVP\'nin açıklanması ile gündemin bir miktar ekonomiye kaymasını memnuniyetle karşılıyorum\" dedi.

EKONOMİK GÖSTERGELERE BİRAZ DAHA ÇALIŞILMALIYDI

Plana ilişkin değerlendirmede de bulunan Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:

“Orta Vadeli Plan içeriğinin yenilenmiş olduğunu ve alt başlıklarla adeta bir kalkınma planı gibi hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan ekonomik göstergelerdeki tahminler konusunda biraz daha çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Büyüme hedefleri 4 yıl üst üste 5.5 gibi potansiyelin üzerinde olan sabit bir rakamla ifade edilmiş. Böyle bir öngörünün gerçekleşmesi zor gibi görünmektedir. Hedeflerin kur, ihracat, özel yatırımlar ve turizm tahminlerinin gerçekleşmesine bağlı olduğu açıktır. Büyüme rakamlarına göre açıklanan enflasyon hedeflerinin nasıl tutturulabileceği, işsizliğin neden açıklanan büyüme hedeflerine paralel bir düşüş göstermeyeceği konusunda belirsizlikler olduğunu görüyoruz.\"

OVP\'DE TURİZME ÖNEMLİ ROL

OVP\'ye göre büyüme hedeflerinde turizme önemli bir rol verildiğini aktaran Davut Çetin, \"Fakat bu sektörün ivme kazanmasını sağlayacak tanıtım ve strateji değişikliği başlıkları dışındaki konularda da iyileştirmelere ihtiyaç bulunmaktadır. Kırsal turizme hiç değinilmemesini eksiklik olarak görüyorum. Ekonomik Sosyal Konsey\'in aktif hale getirilmesi de ele alınmalıydı\" dedi.

Bu eksiklere rağmen OVP\'de yeni ve çok iyi başlıklar olduğunu aktaran Çetin, şöyle devam etti:

\"Oda olarak sürekli dile getirdiğimiz lisanslı depoculuk, tedarik zinciri yönetimi, lojistik altyapısında iyileştirme konularında düzenlemeler yapma iradesi belirtilmiştir. Vergi mevzuatlarının üretimi, istihdamı, ihracatı, verimliliği ve rekabeti artıracak şekilde düzenleneceği, yüksek vergilendirmenin ekonomiyi kayıt dışılığa ittiği alanlarda vergi yükünün düşürülmesine yönelik çalışmalar yapılacağı dile getirilmiştir. Sistemin tümünü ele alan yapısal reformlar hayata geçirilmelidir.\"

ORTA GELİR GRUBUNA DAHA FAZLA YÜKLENİLMEMELİ

Bu noktada dolaylı vergilerin düşürülmesi, istihdam ve üretim üzerindeki yüklerin azaltılmasının son derece önemli olduğunu sözlerine ekleyen Davut Çetin, \"Ancak maalesef son düzenleme ile Motorlu Taşıtlar Vergisi ve bazı kalemlerdeki artış, belirtilen hedefler ile çelişmektedir. Orta gelir grubuna ek vergilerle daha fazla yüklenilmemeli. Rant adil şekilde vergilendirildiği bir sistem kurgulanmalıdır. Kayıtdışı ile mücadelenin yeterince vurgulanmadığını görüyoruz. Özellikle vergi konusunda ortaya konan hedeflerin daha net ifade edilmesi gerekmekteydi\" dedi.



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