Atrium açık artırmayla satılacak

Ataköy 9. Kısım'da bulunan Atrium Alışveriş Merkezi, yüzde 51’i açık artırmayla satılmak üzere Eskidji Müzayedecilik aracılığıyla satışa çıkarıldı.



Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 25 Kasım 2008'de açık artırma usulü gerçekleşecek satışın, alıveriş merkezinin yüzde 51'ine denk gelen ve aralarında Migros'un da yer aldığı 33 ayrı iş yerini kapsadığı belirtildi.



Açıklamada, alışveriş merkezinin yüzde 51'ine sahip olan Botim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğurlu'nun hisselerini satma kararı aldığı, Eskidji firması ile anlaşma yapan Uğurlu'nun hisseleri için satış hazırlıklarının tamamlandığı kaydedildi.



Satış işleminin 33 ayrı iş yerinin ayrı ayrı satılması şeklinde gerçekleşeceği ifade edilen açıklamada, isteyenlerin tüm iş yerlerine ortak teklif de verebileceği bildirildi.



İstanbul’un ikinci alışveriş merkezi



İstanbul'un gözde semtlerinden Ataköy'de yer alan Atrium, 1992 yılında hizmete açıldı. Galleria'dan sonra kurulan ikinci büyük Alışveriş Merkezi olarak bilinen Atrium'da 215 mağaza bulunuyor.

