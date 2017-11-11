ATP Finalleri başlıyor

ATP Dünya Turu Finalleri'nde heyecan, 12 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Londra'da düzenlenen ve tek erkeklerde sezonun en iyi 8 tenisçisinin mücadele edeceği turnuvanın ilk gününde, efsane Alman tenisçi Boris Becker'in adının verildiği grupta iki karşılaşma oynanacak.

Turnuvanın açılış maçında dünya 2 numarası Roger Federer, ABD'li 25 yaşındaki tenisçi Jack Sock ile maça çıkacak.

Günün diğer mücadelesinde ise turnuvanın 3 numaralı seribaşı ismi Alexander Zverev ile 5 numaralı seribaşı Marin Cilic korta çıkacak.

Dünya 1 numarası Rafael Nadal, pazartesi günü turnuvanın 7 numaralı seribaşı tenisçisi David Goffin ile karşılaşacak.