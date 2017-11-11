T24 LogoT24 Logo
Spor

ATP Finalleri başlıyor

Organizasyonun açılış maçında Roger Federer korta çıkacak

11 Kasım 2017 17:48

ATP Dünya Turu Finalleri'nde heyecan, 12 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Londra'da düzenlenen ve tek erkeklerde sezonun en iyi 8 tenisçisinin mücadele edeceği turnuvanın ilk gününde, efsane Alman tenisçi Boris Becker'in adının verildiği grupta iki karşılaşma oynanacak.

Turnuvanın açılış maçında dünya 2 numarası Roger Federer, ABD'li 25 yaşındaki tenisçi Jack Sock ile maça çıkacak.

Günün diğer mücadelesinde ise turnuvanın 3 numaralı seribaşı ismi Alexander Zverev ile 5 numaralı seribaşı Marin Cilic korta çıkacak.

Dünya 1 numarası Rafael Nadal, pazartesi günü turnuvanın 7 numaralı seribaşı tenisçisi David Goffin ile karşılaşacak.

ETİKETLER

ATP FinalleritenisFedererNadalEn iyi 8

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24