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Ekonomi

ATO'YA KAYITLI FIRINCILARDAN EKMEĞE ZAM YOK ANKARA (A.A)

13 Ekim 2010 16:18

-ATO'YA KAYITLI FIRINCILARDAN EKMEĞE ZAM YOK ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nu ekmeğe azami yüzde 15 zam kararı alırken, başta un olmak üzere girdi fiyatlarındaki artışa rağmen Başkent'te Ankara Ticaret Odası'na (ATO) kayıtlı fırıncıların, Mayıs ayı sonunda kadar zam yapmayacakları bildirildi. ATO Başkanı Sinan Aygün, ekmek zammı haberlerinin tüketicide endişe yarattığını belirterek, ''İstanbul'un ardından Ankara'da da zam olur mu endişesi yaşayan vatandaşlarımız rahat olsunlar. Ankara'da bu yıl ekmeğe zam yapılmayacak''dedi.  Aygün, şunları kaydetti: ''Ankara'da her gün 3,5 milyon ekmek üretiliyor. Bu ekmeklerin yüzde 90'ı Ankara Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda üretilmektedir. Üyelerimle istişarede bulunarak bu yıl sonuna kadar kesin olmak üzere, yakın zamanda ekmeğe zam yapmama kararı aldık. Emekli maaşlarına yapılacak zam daha dün açıklanmışken, bugün ekmek fiyatlarına zam yaparak emeklilerin ağız tadını bozmamamız lazım. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun da imkanları zorlayarak bu doğrultuda hareket etmelerini rica ediyorum.'' Ankara'da ekmek fiyatlarının halen 50-60 kuruştan satıldığını hatırlatan Aygün, Türk halkının et fiyatlarından sonra ekmek fiyatlarında da bir şokla karşılaşmasını arzu etmediklerini, gramajda bile oynamadan bütün yıl boyunca fiyatları sabit tutacaklarını kaydetti.

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