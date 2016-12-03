ATO'nun yeni başkanı Emine Erdoğan'ın kuzeni Gürsel Baran oldu

Ankara Ticaret Odasının (ATO) yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinin belirleneceği seçimde geçiçi sonuçlar açıklandı. Buna göre, Emine Erdoğan'ın kuzeni Gürsel Baran 100 oy alırken, Osman Gökçek 86 oyda kaldı. Bu sonuçla ATO'da başkanlık kotuğuna Gürsel Baran oturdu.

125 bin üyeli Ankara Ticaret Odası, 188 meclis üyesi ile bugün yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçmek için sandık başına gitmişti.

Gürsel Baran kimdir?

1960 Siirt doğumlu olan Gürsel Baran teknik lise mezunu. İnşaat malzemeleri toptan satışı yapan Baran inşaat sektöründe tanınmış bir isim. Gürsel Baran ayrıca 1999 yılından bu yana ATO üyesi.