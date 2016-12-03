T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ATO'nun yeni başkanı Emine Erdoğan'ın kuzeni Gürsel Baran oldu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek seçimde yarışıyordu

03 Aralık 2016 14:37

Ankara Ticaret Odasının (ATO) yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinin belirleneceği seçimde geçiçi sonuçlar açıklandı. Buna göre, Emine Erdoğan'ın kuzeni Gürsel Baran 100 oy alırken, Osman Gökçek 86 oyda kaldı. Bu sonuçla ATO'da başkanlık kotuğuna Gürsel Baran oturdu.

125 bin üyeli Ankara Ticaret Odası, 188 meclis üyesi ile bugün yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçmek için sandık başına gitmişti.

 

Gürsel Baran kimdir?

 

1960 Siirt doğumlu olan Gürsel Baran teknik lise mezunu. İnşaat malzemeleri toptan satışı yapan Baran inşaat sektöründe tanınmış bir isim. Gürsel Baran ayrıca 1999 yılından bu yana ATO üyesi.

ETİKETLER

SeçimATO188 meclis üyesiOsman GökçekEmine ErdoğankuzenGürsel Baran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24