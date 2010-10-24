-''ATOM KARINCA'' YUUVADA SİVAS (A.A) - 24.10.2010 - Beşiktaş ve milli takımın efsane oyuncularından ''Atom karınca'' lakaplı eski milli futbolcu Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerine memleketi Sivas'ın takımı Sivasspor'da devam edecek. Yaklaşık 3 hafta önce Spor Toto Süper Lig takımlarından Eskişehirspor'dan ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Sivasspor ile bugün sözleşme imzaladı. Aslen Sivaslı olan Rıza Çalımbay, memleketi Sivas'ın Spor Toto Süper Lig'teki temsilcisi Sivasspor'u çalıştıracak. Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Eskişehirspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, bundan sonraki süreçte Sivasspor'un başarısı için ter dökecek. Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başındaki ilk sınavını, 27 Ekim Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası play-off maçında Manisaspor'a karşı Sivas'ta verecek. Çalımbay, Sivasspor ile ligdeki ilk maçına ise bir dönem futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet verdiği eski takımı Beşiktaş'a karşı çıkacak. -DOĞDUĞU SOKAĞA İSMİ VERİLMİŞTİ- 2 Şubat 1963 doğumlu olan Rıza Çalımbay'ın adı, Sivas Belediye Meclisi'nin 2005 yılı Mayıs ayında aldığı kararla Altuntabak Mahallesi'nde Çalımbay'ın doğduğu 10. sokağa verilmişti. Sivas Belediye Meclisi Sami Aydın'ın başkanlığı döneminde aldığı bu kararla, Türk futbolunun önemli isimlerinden, milli takımın kaptanlarından, Sivaslı Rıza Çalımbay'ın ismini ölümsüzleştirmişti. -FUTBOL KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU- Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan ve siyah-beyazlı takımın efsane oyuncularından biri haline gelen Rıza Çalımbay, yıllarca kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ta 16 sezonda 6 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD Kupası'nı kazandı. Çalımbay, 1996 yılında jübile yaparak aktif futbol hayatını noktaladı. 37 kez (A), 8 kez ümit ve 6 kez de genç milli olmak üzere toplam 52 kez milli formayı giyen Çalımbay, futbolu bıraktıktan sonra İngiltere'ye teknik direktörlük kurslarına gitti. Kursun ardından Türkiye'ye dönen Çalımbay, teknik adam olarak kariyerine Christoph Daum'un yardımcısı olarak 2000-2001 sezonunda Beşiktaş'ta başladı.